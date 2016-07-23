Тунисское или афганское вязание – это техника, используемая для вязания плотного трикотажного полотна с помощью специального крючка. Изделие, выполненное такой технике получается тугим, почти не тянущимся и не деформирующимся после стирки. Готовая вещь прекрасно держит форму и не вытягивается при носке. Изготавливая вещи на холодную погоду, рукодельницы часто прибегают к дополнительному утеплению изделия подкладочными тканями. Однако вещи, связанные в технике тунисского вязания не требуют утепления, благодаря чему такой тип вязания чрезвычайно популярен при вязании теплых свитеров, пальто, кардиганов, свитеров.

Особенности вязания

Для тунисского вязания используют специальный длинный крючок-спицу, поскольку в отличии от других видов вязания крючком при тунисском вязании на крючке располагаются все петли ряда. Длина крючка должна соответствовать ширине полотна, в противном случае придется сшивать отдельные полосы. Крючок держат в руке как спицу.

Существует множество специальных удлиненных крючков и двусторонних крючков на леске, позволяющих изготавливать изделия нужной ширины. Для вязания некоторые используют крючок бОльшего размера, чем нужно для выбранной пряжи. Это обеспечивает небольшую эластичность полотну. Вязание тунисским крючком требует меньшего расхода пряжи, чем традиционное вязание крючком.

Петли надо вязать не сильно затягивая. При вязании полотно скручивается из-за высокой жесткости, потому рекомендуется отпарить вязаные части изделия, перед их соединением.

Техники тунисского вязания основаны на различных точках ввода крючка и различных способах захвата рабочей нити.

Итак, мы расскажем вам 3 самых простых и распространенных способа вязания тунисским крючком.

Простое тунисское вязание

Это классическая техника тунисского вязания. Полотно получается в виде отчетливых вертикальных полосочек, а народе такого полотно называют решеткой, так как на просвет видны дырочки, в которые можно делать вышивку крестиком. Т.е. полотно на просвет получается похожим на канву. Полотно плотное, почти не тянущееся.

Видео мастер-класс по простому тунисскому вязанию:

Набираем цепочку из воздушных петель. Начиная со второй петли, вытягиваем из каждого звена цепочки одну петельку, оставляем их на крючке.

Количество петель первого ряда должно повторять количество воздушных петелек в цепочке. Во втором ряду выполняем поочередное закрытие петель. Этот ряд еще называется «обратным».

Провязываем первую петлю, затем все остальные петли закрываем попарно.

В конце должна остаться одна петля на крючке.

Первые два ряда вяжутся аналогично всегда для каждого узора в тунисском вязании.

Далее вяжем раппорт, он состоит из двух рядов. Первый ряд – захват петель (еще говорят, что тунисское вязание — это вязание «в набор»), второй ряд (обратный) — закрытие. Вязание не поворачивают на изнанку, полотно вяжут всегда по лицевой стороне.

Для захвата петель необходимо расправить первые два ряда и четко отметить выступающие вертикальные протяжки или еще их называют тунисские столбики. Поочередно вводим крючок справа налево сквозь протяжку, захватываем рабочую нить по лицевой стороне и вытягиваем ее.

Таким образом набираем снова петли на крючок. Необходимо следить, чтобы петли на крючке были одинаковой высоты и не затянуты.

Во втором ряду закрываем петли попарно, не забывая, что первую закрываем одну, таким образом мы поднимаем наши ряды.

Лицевая сторона простого тунисского вязания:

Изнаночная сторона простого тунисского вязания:

Любая техника тунисского вязания предполагает, что нечетный ряд – набор петель, четный – закрытие.

Лицевая гладь в тунисском вязании

Такое лицевое полотно имитирует лицевую гладь спицами, но оно более плотное, поэтому хорошо подойдет для вязания вещей, которые должны держать форму.

Видео мастер-класс по вязанию тунисской лицевой петли:

Набираем цепочку из воздушных петель. Далее вяжем первые два ряда, как в простом тунисском вязании.

Особенность вязания лицевых петель в тунисском вязании состоит в том, что крючок вводится в середину тунисского столбика с лицевой стороны под вертикальную протяжку и под косичку, а рабочая нить захватывается сзади.

Закрывать петли необходимо как в классическом способе.

Лицевая сторона:

Изнаночная сторона лицевых петель:

Плотность полотна хорошо видно на фотографии ниже:

Скрученное тунисское вязание

Первые два ряда провязываем, как для простого тунисского вязания. Начиная с третьего ряда, выполняем технику скрученного вязания. Техника повторяет простое вязание, однако для захвата петли крючок направляют не справа налево, как для простого тунисского вязания, а слева направо. Т.е. цепляем головкой крючка тунисский столбик или протяжку, перекручиваем (рука сама вам подскажет как направить крючок, чтобы держать его в удобном положении), захватываем и протягиваем нить.

Петли перекручиваются, что позволяет уплотнить полотно. Все четные ряды вяжутся без изменений, т.е. закрытие петель выполняется классическим способом.

Закрытие петель полотна в конце работы производят после выполнения «обратного» ряда, провязав классические соединительные столбики или столбики без накида, за вертикальные протяжки (тунисские столбики).

Надеемся у вас все получилось.

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Ваш Крючком.ру!